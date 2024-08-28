無肉不歡嗎？小心糖尿病上身。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，國外研究發現，每天吃進紅肉越多，會增加26%罹患第2型糖尿病風險，另一項研究則顯示，每天僅吃50克加工肉類，罹患第2型糖尿病風險即增加15%，建議不要吃太多的肉，尤其是加工肉品。

黃軒在臉書粉專PO文指出，哈佛大學研究發現，紅肉中富含的血紅素鐵，這個成份和第2型糖尿病有關，當你每天吃進去的血紅素鐵（紅肉）越多，就會增加26%罹患第2型糖尿病的風險。

黃軒指出，英國劍橋大學醫學院追蹤全球近200萬人10年，發現每天僅吃50克加工肉類第2型糖尿病風險即增加15%，遠比每天吃100克未加工紅肉罹病風險10%，與每天吃100克家禽肉罹病風險增8%來得高，也就是即使加工肉類吃的較少，罹患第2型糖尿病風險，依然比吃未加工肉品來得高。

黃軒指出，研究並發現，每天吃100克，未經加工的紅肉（牛羊），替代每天吃50克的加工任何肉類，預計降低7%罹患第2型糖尿病的風險；每天吃100克家禽肉（鷄鴨）取代每天吃50克加工任何肉類，預計可以將罹患第2型糖尿病的風險平均降低10%。

黃軒表示，從上述研究可知，肉、紅肉可以吃，但不要吃太多，尤其是加工肉品，平日建議儘量擇全穀物食物、避免含糖飲料、選擇堅果或酪梨等健康脂肪、適度運動、戒菸與控制體重，也都會有助於降低罹患第2型糖尿病的風險。