我國台語天后歌手昨天透過聲明對外表示，將於今年國慶晚會中，在大巨蛋復出開唱。對此台北市長蔣萬安28日受訪時也表示，感謝二姐願意給予機會重新復出，並成為大巨蛋首場非體育賽事的首位開唱歌手，台北市政府身為國慶晚會舉辦單位之一，也會盡全力將活動辦好。

蔣萬安28日受訪時表示，就是用真心和誠意打動江蕙，也要再次感謝她願意復出開唱。他表示，國慶晚會是今年大巨蛋迎來第一場非體育賽事的大型活動，別具意義，而且能讓大家心目中無可取代的天后二姐江蕙，在國慶晚會中重新開唱，可以說是喜上加喜，「不僅是國家大事，也是台北市的光榮。」

蔣萬安強調，接下來會努力將國慶晚會辦好，也讓所有歌迷朋友享受到期待已久的歌聲跟回憶。而在受訪結束後，蔣萬安也再度唱起江蕙的知名歌曲《愛我三分鐘》，表達自己的滿心喜悅。

蔣萬安27日晚間，也很興奮地在臉書發文，雖然未有任何文字，但卻從背景圖片及5個符號中感受到他的開心。分別是使用愛心眼睛的表情符號當背景，以及體育館、國旗、皇后、麥克風、音符等5個符號，代表著「大巨蛋國慶晚會江蕙復出開唱」。