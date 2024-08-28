隨著年紀增長，不少人會因骨質疏鬆而行動不便，甚至容易跌倒造成骨裂或骨折，使越來越多人有預防骨質疏鬆的概念。其實日常遵循3要素，就能遠離骨質疏鬆！

人體的骨密度會隨著年齡增長不斷增加，20至30歲會達到巔峰；然而40歲以後，正常的老化現象會導致骨頭新陳代謝的速度，逐漸大於新骨質增長的速度，造成骨骼硬度下降、形成孔隙，使骨質變得疏鬆。另外，女性荷爾蒙可以抑制骨骼中的鈣流失，因此女性停經後賀爾蒙減少，即會造成骨量流失，這也是女性好發率高於男性的原因。

骨質疏鬆會使骨頭變脆弱，四肢力量減退、不耐久走、跌倒頻率增加、駝背等問題，增加骨折發生的風險。目前針對骨質疏鬆的治療，大致可分為增加骨質生成、抑制骨質流失等2大面向，民眾可以根據個人的健康情況，尋求專業的醫療協助，選擇最合適的治療方式。

想要延緩骨質疏鬆症的發生就要多存「骨本」，建議從日常生活中調整。吸菸、過度飲酒、攝取過度咖啡因等，都是常見容易對骨質健康造成影響的負面行為；反之，應保持規律的運動習慣，每天適度日曬，有助於幫助維生素D的產生，讓骨質更健康。在飲食上，也可以多補充含有鈣質及蛋白質的食物，如黑芝麻、牛奶、小魚乾、起司、海帶、蝦米、鈣片、豆製品、堅果類等。

骨質疏鬆沒有明顯的症狀，因此經常等到骨折等嚴重問題發生後才被關注，若想了解自己是否有骨質疏鬆的問題，建議可至專業的醫療院所測量骨質密度，及早發現、及早治療，並透過運動及補充鈣質、蛋白質等營養，減緩骨質疏鬆的發生。