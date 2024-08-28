苗栗縣政府衛生局結合台中榮民總醫院，將於9月1日前進獅潭鄉竹木村活動中心舉辦義診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為服務偏鄉民眾醫療需求，苗栗縣政府衛生局結合台中榮民總醫院，將於9月1日前進獅潭鄉竹木村活動中心舉辦義診活動，為泰安鄉、大湖鄉、獅潭鄉鄉親提供專業醫療服務，服務科別包含心臓內科、胃腸科、新陳代謝科、骨科、耳鼻喉科、眼科、家醫科、皮膚科、腎臟科等，現場並準備先進的醫療設備，包含心電圖、腹部超音波及甲狀腺超音波檢查，以提高偏鄉地區鄉親醫療可及性。

這次義診活動是由台中榮民總醫院及中興大學後醫學系50位專業醫護人員組成，提供全方位的醫療服務和醫療諮詢，現場更設有5G行動醫療會診，連線至醫院端的專業醫療團隊，進行遠距診療和治療會商，以確保最佳的醫療品質，有助於偏鄉鄉親快速獲取專業的醫療意見和診斷結果。

苗栗縣長鍾東錦表示，希望透過此次醫療檢查和專業診療，能夠及早發現潛在的健康問題，從而實施及時的治療措施，這不僅有助於提升鄉親的生活品質，還能減少長期病患對健康的威脅。提前發現疾病可以有效降低治療難度和費用，並增加康復的可能性。

衛生局長楊文志表示，對偏鄉提供便捷的醫療服務對於提升鄉親健康至關重要。期透過這樣的活動，引進更多的醫療資源，不僅能解決偏鄉鄉親的健康問題，也能提供鄉親們的健康需求。未來我們將持續努力，提供更多偏鄉醫療服務。

為使得每一位有需要的鄉親都能夠獲得醫療檢查與診療服務，包括獅潭鄉公所、泰安鄉公所及大湖鄉公所當天特別安排免費巴士接送。