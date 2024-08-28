鳳山溪在新埔褒忠橋到義民橋之間河道，樹木雜草叢生，居民認應辦理清淤疏浚，維持河道水流通暢。（羅浚濱攝）

鳳山溪在新埔鎮河段的河道淤積嚴重，草木叢生，通洪能力受限，在義民橋前北岸約600公尺更未施作堤防，每逢颱風豪雨，週邊200多戶民眾都膽戰心驚，立委徐欣瑩接獲民眾陳情，28日偕同當地里長會勘，指將要求中央辦理「除草、清淤、建堤」，維謢居民生命財產安全。

徐欣瑩與新埔鎮長陳英樓、當地鎮代及里長，先後到鳳山溪四座屋一號堤防和下寮二號堤防現勘，發現霄裡溪和鳳山溪的河堤樹木叢生，雜草超過50公分高，民眾紛陳情指堤防邊的樹木都長到水防道路上，車子為了閃樹，會開到對向車道，非常危險。

四座里長劉士相說，鳳山溪已多年沒有疏濬，而且1年只除草1到2次，樹木雜草一年比一年茂盛，嚴重影響洪水排放。下寮里長林鼎基更指從褒忠橋到義民橋間的河床，樹木雜草叢生，鳳山溪變成小溪流，應辦理清淤疏浚，維持河道水流通暢。

林鼎基和鎮表邱炳戊並指，下寮二號堤防是新埔鎮鳳山溪堤防的終點，旁邊的昌邑社區有200多住戶將近1千人，納莉風災和蘇拉颱風時都飽受淹水之苦，主要是堤防並未延伸約600公尺做到義民橋，形成一個大缺口，每逢颱風豪雨一旦河水暴漲，都讓居民膽戰心驚，應辦理堤防延伸工程。

徐欣瑩表示，鳳山溪河道長滿雜草樹木、淤積嚴重，若因大雨造成溪水暴漲、橋墩斷裂或河堤潰堤，將威脅民眾生命財產安全，會請經濟部水利署第二河川分署近期先安排除草，後續會要求至少3個月除草1次，還居民優美的休閒步道及安全通暢的河川。

徐欣瑩在現勘後強調，鳳山溪新埔段應積極辦理「除草、清淤及建堤」，會要求經濟部水利署第二河川分署加強整理鳳山溪河道和疏浚維護等相關措施，積極規畫堤防延伸工程，將在中央爭取經費，盼早日完成河道整治。