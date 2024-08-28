高雄大型演唱會陸續登場，為確保旅宿環境品質與安全，高市府觀光局8月中旬會同警察、消防、工務和衛生等單位啟動聯合檢查，此次專案稽查計有3家旅宿業者違規出現擴大營業及超收房價的情形，共開出3張罰單，均對業者各裁罰5萬元。

高市府觀光局長高閔琳表示，為確保遊客住宿安全與舒適，觀光局持續主動出擊稽查旅宿業，自去年到今年8月，已稽查高市旅宿共2260家次，高達1萬6978個房間，裁罰違規計310件。努力把關旅客消費權益與住宿品質，強化高雄國際觀光競爭力，盼持續打造優質友善旅遊環境，吸引更多國內外藝人來高雄舉辦音樂會，也讓高雄成為音樂愛好者的首選之地。

高市府此次聯合稽查除針對公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核，也持續對住宿房價稽查，並祭出「逐房裁罰」政策，遏止不肖業者惡意哄抬房價，透過積極管理手段，進一步維護旅宿市場品質與秩序。

此次專案聯合稽查共41家旅宿，查有「宜三弄旅宿」、「好日子民宿」、「六合益萱民宿」3家違規擴大營業及超收房價，共開出3張罰單，各裁罰5萬元。觀光局特別呼籲，業者切勿為了追求短期利益而違法擴大營業、哄抬房價，應共同創造優質旅宿市場環境、維護城市觀光形象，以利永續經營。