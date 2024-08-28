高雄捷運28日公布今年1月1日至8月27日日均運量，每日平均運量達17.4萬人次，對比去年度同期，成長幅度高達16％，而對比高捷歷史運量最高年度2019年同期的17.9萬，差異僅餘0.5萬，直逼歷史新高。高捷表示，運量能增加是推動TPASS政策，加上輕軌成圓與岡山車站通車和捷運及輕軌沿線舉辦各類城市行銷活動，以及推動演唱會與夜經濟，才讓日均運量明顯增長。

高捷公司統計今年以來至8月27日的運量，每日平均運量達17.4萬人次，對比去年度同期15萬人次，成長幅度高達16％，而對比高捷歷史運量最高的2019年同期的17.9萬，差異僅餘0.5萬。

高捷公司評估，運量提升的重要關鍵有3項重要因素，首先是政府及高市府推動TPASS政策，有效吸引疫情期間流失之通勤通學運量回流；其次輕軌成圓與岡山車站通車，使得高雄整體大眾運輸路網再健全；另外最重要的，市府在捷運及輕軌沿線舉辦各類城市行銷活動，以及推動演唱會與夜經濟，而高捷也自立推動各類觀光行銷活動包含與日本旅遊及鐵道業相互交流引客等，以及自6月底起服務再升級，推動地下車站全面加開空調等措施，均是促使2024年度至8月底的運量大幅提昇。

而岡山車站通車即將滿2個月，高捷公司與高雄市政府捷運工程局在這2個月收集了民眾對於新車站的相關建議，並即時回饋給興建單位在這2個月內逐步優化，RK1岡山站運量已穩定在每日約3000人次，未來必可隨著岡山地區民眾對於捷運的熟悉度及對大眾運輸系統的依賴度提高而再提升，高捷公司與捷運工程局提醒民眾，9月1日起RK1岡山車站到R24岡山高醫站路段將恢復正常收費，敬請持續支持，多加利用。