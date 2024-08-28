和泰集團長期致力於推廣交通安全公益活動，關注行人用路安全，為打造更安全的交通環境，自2011年起展開導護志工裝備捐贈計畫，透過教育局、處，輪流捐贈各縣市國中小學導護背心與指揮旗，提升志工執勤時安全與學童交通秩序。今年已邁入第14年，累積捐贈13萬套（含反光背心與指揮旗等）導護裝備，全台超過2700所小學、百萬名導護志工及學童受惠。

今年和泰集團攜手和泰純青基金會，加入關係企業和泰產險、和運租車、大全彩藝與經銷商國都汽車共同響應，傾集團之力，共捐贈全台國中小學一萬套導護志工裝備，盼能一同守護學童用路安全，並積極在交通安全公益領域盡一分心力，善盡汽車本業社會責任。今年統一捐贈縣市包括基隆市、新北市、新竹縣市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣國小，也提供全台國小及國中線上個別申請。

和泰集團2024年共捐贈全台國中小學一萬套導護志工裝備。前排左起江翠國小家長會長劉必慧、校長柯志賢、新北市教育局副局長劉明超、交通部道安司司長黃運貴、和泰純青基金會執行長張琛惠、和泰汽車管理本部本部長賴志偉、和泰產險財務暨行政處副總顏承真、和運租車管理本部執行副總涂德義、國都汽車TOYOTA營業本部副總柯文彬。（和泰汽車提供）

和泰汽車日前於新北市江翠國小舉行和泰集團「導護志工裝備捐贈儀式」，邀請指導單位交通部道安司司長黃運貴、新北市教育局副局長劉明超及新北市江翠國小校長柯志賢出席。和泰汽車本部長賴志偉協理表示，和泰集團長期捐贈導護志工裝備，希望不僅能保護行人安全，也提醒駕駛行經路口需減速慢行，以車輛本業出發，重視台灣「行的安全」。

為保障志工及學童的交通安全，和泰集團特地採用警用等級材質製作導護裝備，裝備亮眼醒目，使得駕駛人一眼望去便能提高警覺、降低車速。此外，導護反光背心融入和泰集團公益吉祥物－虎力，代表台灣珍貴的原生貓科動物－石虎。虎力不僅讓原本的裝備設計增添了活潑、童趣的風格，也表達和泰集團守護導護志工與學童們交通安全的決心。江翠國小校長柯志賢指出，近期台灣社會不斷強調用路安全，國人也日益重視行人路權與駕駛禮讓，感謝和泰汽車長久以來捐贈交通導護裝備，樹立守護學子安全的企業典範。期許家長志工及社區民眾也一起加入導護行列，也期待更多民間資源挹注，共同建構友善交通環境。

和泰集團秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，關注在地需求，貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」精神，提出為社會「量產幸福」的主張。而和泰純青基金會以「促進美好人生，創造祥和社會」為服務宗旨，全台開辦33所純青學堂，照顧弱勢孩童的成長；以及每年舉辦優良職業汽車駕駛子女獎學金，頒發1200萬元的獎學金，促進台灣行車安全。TOYOTA經銷商國都汽車長期關懷公益，持續推展「與國都同行，讓愛零距離」計畫，為社會挹注正能量。

和泰產險專注在地服務，為經濟弱勢群體設計微型保險，並積極推廣損害防阻觀念。和運租車從「以人為本」出發，贊助衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」，深入高雄部落中小學，並推廣「好健康小學堂」至北北基偏鄉。大全彩藝與黃克銘健康基金會及誠萱社福基金會合作，資助技職院校清寒學生及捐贈消防隊救災器材，捐款累計超過千萬元。