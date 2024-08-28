許姓男子想追求女生遭拒絕，但他竟連寫9封情書送到對方家，已經遭警方書面告誡，他還跑到女生工作地點站崗、盯梢，報警求援後，許男被法官依違反跟騷法判拘40天，得易科罰金。可上訴。

判決指出，在健身工作室的許姓男子想追求一名女子，但遭拒絕後他仍不放棄，從2022年12月，短短2個月內就寫9封文情並茂的情書親送到女生家裡，，對方不堪其擾，報警處理，警方即通知許男到場說明，並給予書面告誡。

未料，收受書面告誡後，許男仍不死心，2023年5月間，他竟又跑到女子的工作地點附近盯梢、守候、徘迴方式，再度遭報警提告。

高雄法院審理時，許男辯稱認為對方是接受他的付出，也沒有明確表示拒絕，所以他才會寄送這些文字信件，後續是因為要協調債務問題，才會到她公司附近徘迴，當時是沿路找尋適合當作健身工作室的租賃處，剛好那時這個地點有兩個地方要出租，才停在那邊查看環境及租金價格。

不過法官根據女子所出示信件、通訊軟體對話及訊息截圖，該女子也曾請許男的經理及前女同轉告許男不要再騷擾她，而警方在2023年3月給許男書面告誡後，他仍於同年5月又前往對方工作地點附近進行騷擾，行為已逾越社會通念所能容忍界限，相關事證明確，因此依違反跟騷法判許男拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。