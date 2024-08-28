後疫情時代日本觀光業強勁復甦，多次上榜「最佳旅遊地」名單，究竟日本為何如此受歡迎，旅遊業者分析，日本政府強化觀光客體驗，以及簡化國際旅客觀光程序等2措施扮演重要角色。

後新冠疫情時代，日本入境遊客數暴增，面臨過度旅遊問題。

美媒CNBC 27日分析後疫情時代，為何日本觀光業強勁復甦，中國大陸迎來國際旅客的速度卻相對緩慢。

今年以來，外國觀光客入境日本人數屢屢創新高，3月起，每月入境人數均超過300萬人次，超越2019年疫情前水準。

東南亞旅遊應用程式品牌Traveloka策略投資長查克拉博蒂（Joydeep Chakraborty）分析，除了日本文化本身吸引人之外，日本旅遊如今在全球造就「It」（意指無可取代）地位，部分原因和日本政府推行的新措施有關。

查克拉博蒂指出，長期以來日本政府專注於支持旅遊業，來讓日本成為首屈一指的旅遊目的地，這些措施包含強化觀光客體驗，以及簡化國際遊客的旅行流程。他說日圓貶值進一步強化了這些措施的效果，讓遊日變得更便宜。

相較之下，多國飛往中國大陸的航班數仍低於疫情前水準，航空分析公司Cirium（睿思譽）數據顯示，今（2024）年以來，美國飛往中國的航班數較2019年少了77％，泰國少了23％，日本少20％，南韓少12％。

報導指出，中國大陸擴大免簽政策確實有效刺激國際旅客，今年上半年58％入境旅客來自免簽國，不過華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）7月的一份報告也顯示，受調查的35國中，超過半數對中國持負面觀感，當中包含美國、德國、英國、法國等全球旅遊消費大國。

另一個外國旅客沒這麼青睞中國大陸的原因，在於部分措施對外國人沒那麼友善。CNBC分析，新冠疫情爆發以來，中國推出許多線上支付、預定系統，這讓沒那麼熟悉中國平台的外國旅客相當頭痛。

鑽研中國旅遊業的澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）教授黃松山（Songshan Huang）4月撰文分析，要吸引外國遊客回流，解決上述問題是當務之急，他提到，許多機構只接受微信支付或支付寶，這會讓依賴現金及信用卡的外國遊客面臨窘境。