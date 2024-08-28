電動機車龍頭Gogoro與 MG 集團子公司Nebula Energy合作將再擴大，雙方繼今年4月於尼泊爾首都加德滿都成功展開 B2B 試點計畫後，今（28 日）宣佈預計於今年10月正式營運電池交換系統，並開賣 Gogoro Pulse、Gogoro JEGO 及 Gogoro CrossOver GX250 等3款電動機車。Nebula Energy首波將建置45座 GoStation電池交換站，並計劃未來實現當地GoStation數量超越加油站數量。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「尼泊爾在永續能源的生產與應用居於領先地位，且提供各項重要的激勵措施，積極推廣電動機車的普及。此次，Gogoro與Nebula Energy攜手在加德滿都發表Gogoro電池交換系統與智慧電動機車，並計劃未來電池交換站數量超過當地的加油站。我們很榮幸能夠參與尼泊爾永續交通轉型，並期待最新的Gogoro Pulse和Gogoro JEGO電動機車馳騁在加德滿都的街道巷弄。」

Nebula Energy 董事長Manoj Goyal表示：「透過Gogoro的永續交通應用與科技創新，Nebula Energy將致力於推動尼泊爾實現淨零願景。」Nebula Energy 董事總經理 Sahayu Goyal 則指出：「電動機車普及需要強大的技術支持，Gogoro電池交換生態系統與電動機車正是一個卓越的解決方案，為當地消費者提供更多元豐富的移動選擇。」

Nebula Energy將於今年9月在加德滿都開設首間Gogoro展示中心，並向當地消費者開放試騎，同步啟動預購活動，預計10月份開始正式交車。另外，Nebula Energy首波計劃建置45座GoStation電池交換站，確保每2至3公里就有一站，將設置於加油站、超市、購物中心等經濟與交通熱區，深入當地大眾日常生活圈。