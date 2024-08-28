王世堅。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，民眾黨決議將時任柯競選總幹事黃珊珊停權3年，仍保有不分區立委資格，但已請辭黨團副總召。民進黨立委王世堅指出，8席立委，黃珊珊是唯一有能力與民眾黨團總召黃國昌抗衡，他認為由黃珊珊領導8席，比較會就事論事，就哪些法案，認為執政黨有道理的，他們願意來合作。

對於柯文哲假帳案，黃珊珊是否要負起政治責任，王世堅今天接受《中午來開匯》專訪緩頰說，她已經很努力在做一些補正，當時黃珊珊授命為柯文哲競選總幹事，大部分處理政治宣傳這部分，柯文哲幾乎是宣傳戰，沒什麼組織戰，大概黃珊珊注意力都在那邊，所以他們才會找會計師、柯文哲信任同學去作帳，這部份黃珊珊有疏忽，競選總幹事包括帳務這部分，都必須黃珊珊下去簽認，黃是政治任命的政治就選總幹事，這部分她大概比較忽略。

王世堅表示，黃珊珊在法律上很縝密，大致認為柯文哲沒有違法，尤其知道柯文哲不會怎樣，但往往很多疏漏在小細節，大家彼此信任，沒有看得那麼仔細。

王世堅指出，黃珊珊進到立法院，很認真在非常多法案，與黃國昌截然不同，黃國昌像一隻鳳凰，隨時要展開漂亮的尾巴，但黃珊珊寫財政收支劃分法就有好的版本，也寫了一部融資租賃公司管理法，他們要共同推動法令，她比較不會去凸顯政治議題。

王世堅說，畢竟柯文哲現在這個帳，並不是大黨小黨就有區別，是不是小黨比較少，人不叫少，帳也比較少，要管理好、領導好，柯文哲領導的黨是要跟藍綠並駕齊驅、分庭抗禮，年輕人給柯文哲這個寄望，柯文哲證明自己完全沒有領導、管理能力，這是柯文哲要去好好思考的問題，不要再推給黃珊珊。

王世堅認為，因為8席立委，黃珊珊是唯一有能力與黃國昌抗衡，黃珊珊來領導民眾黨會比較好，讓民眾黨比較走入社會，黃珊珊比較注重國際民生議題，黃國昌注重都是政治攻防，硬是要扯這些政治議題，國民黨利用了吸收了這8票。他說，由黃珊珊領導8席，比較會就事論事，就哪些法案，認為執政黨有道理的，他們願意來合作。