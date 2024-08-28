Q Burger推一系列港澳早午餐，限時1＋1還有優惠價。（Q Burger提供／朱世凱台北傳真）

馬辣集團限時3天推出至指定品牌如「馬辣」等用餐，每桌滿2人送「平日四人同行，一人免費招待券」。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

瞄準學生重返校園，多家連鎖餐飲品牌紛推優惠，從早餐組合到下午茶時段應有盡有，除了訴求吃飽吃好，也盼為學生荷包減壓。

Q Burger世界風味賞從2019年開始，展開第三次「港澳站」巡迴，即日起全新港澳站在台登場，從完美甜鹹比例的「蜜汁叉燒蛋吐司」、「脆脆奶油豬」到濃郁解渴的「港式奶茶」、「凍檸茶」，精選出不同的1＋1超值組合，最低60元起就可品味；其中「脆脆奶油豬」以慢火烤出酥皮軟法，再抹奶油搭煉乳，層次豐富，而「凍檸茶」運用新鮮黃檸檬混合港式紅茶，呈現清爽酸甜滋味，原價80元、特價60元。

85℃則於8月29日起推拿鐵好康，App會員在9月25日前，單筆消費任兩杯85之星推薦的3款專屬拿鐵咖啡品項，包括「拿鐵咖啡」、「重拿鐵咖啡」、「榛果風味拿鐵」，結帳前報會員電話，即可自動抽1萬元現金，共送出4萬元。

馬辣集團慶祝新馬辣Plus奪下「2024台中鍋烤節全台雙冠王」，9月10日至9月12日限時3天，含2成人以上同行，提前一日預約告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，並至火鍋及燒肉吃到飽品牌「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去」消費指定餐點，每桌滿2人贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。