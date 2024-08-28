台灣電動車市場競爭激烈，三陽集團代理的現代汽車首度在台灣曝光全新大改款KONA Electric，全車系共三車型，南陽實業副總經理詹醒昇28日表示，持續看好台灣電動車市場，明年將再推出3款新車，加厚產品滲透率，目標是2026年前將電動車銷售占比拉高到1成。

HYUNDAI汽車以人類生活體驗為核心，開展一系列電動車科技與人性化設計的研究，作為全球新能源領導品牌，除了以E-GMP模組化平台為基礎發展的IONIQ車系外，全新大改款KONA Electric，全車系三車型，正式售價分別為EV450-A $139.9萬元、EV450-B $149.9萬元、EV450-C $154.9萬元，憑藉著全新放大車格、最強能效、創新歐化設計與空間人性化的生活體驗及先進主被動毆規安全科技，持續鞏固現代汽車在電動車方面的領導地位。

全新大改款KONA Electric以其大小適中的車身尺碼、高品質高剛性的造車工藝、次世代參數化外觀設計等全新技術和便利功能，提供消費者安全舒適的駕駛體驗。KONA Electric打破傳統由內燃機到電動車的開發過程，改以電動車為中心「EV-first」設計理念，整體充分展現未來主義。大改款KONA採用獨特設計語彙，使用參數化元素增添未來感， Pixels 無縫地平線LED日行燈和尾燈增添了獨特的魅力，亮眼的外觀顏色進一步強調了KONA的次世代未來感設計。

內裝沿襲IONIQ車系，KONA Electric將線傳排檔移至方向盤後方，中央採開放式設計，以創造更大、更寬敞舒適的車室空間。全新大改款KONA Electric搭載雙12.3吋數位座艙儀錶、全新EV專屬介面(支援繁體中文)、SBW旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL單踏板駕駛模式、Qi無線充電座、V2L車內及車外供電系統，提供最新世代的智能配備。

KONA Electric開發第二排全平坦地板，提升乘客舒適度與載貨空間，中央扶手採開放式居家空間設計，並配備一鍵式旋轉開放置杯架，功能性強化，創造更廣泛的生活形式。在安全方面，全車系標配HYUNDAI SmartSense Level 2主動安全輔助系統，包含SCC智慧定速控制系統、LFA車道跟隨輔助系統、LKA車道維持輔助系統、FCA前方主動煞停輔助系統、BVM盲區影像輔助系統、SVM 環景影像輔助系統等近20項先進安全科技，確保道路上最高水平的安全與便利性。