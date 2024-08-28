曾擔任台北律師公會會計的李雪琴，被控2013年到2020年侵吞公會公款6098萬元，最高法院重判她7年徒刑。律師公會繼續查帳，發現她自2009至2012年4年也暗槓2900多萬元，二度提告，台北地檢署再依業務侵占罪起訴李女。台北地院今(28)日宣判，李女認罪，法官5罪判她應執行有期徒刑4年。可上訴。

被稱為「神鬼女會計」的李女，被控1998年11月10日至2021年1月13日擔任台北律師公會祕書處會計人員，負責會計帳務及款項存取、撥付等業務，並保管新光銀行、富邦銀行存摺。

但她在2013至2020年間，明知公會無資金調撥的需求，竟然自公會主要收入帳戶提領款項後，以未入帳、短存或重複提領等方式，侵占6000多萬元。

她再利用各年度結帳時，修改電腦系統會計分錄，使帳列存款餘額與實際存款餘額接近或一致，再予列印製作不實年報，並提交理監事、年度大會審核，藉此掩飾挪用公款。

台北地院一審判李女徒刑4年，但台灣高等法院認為，李女犯罪期間長達8年，侵占金額尚有5458萬7263元未歸還，一審判刑過輕，改判7年有期徒刑。雖然李女未上訴，但檢方仍上訴，最高法院認為原審量刑無不當，駁回上訴定讞。目前李女已發監執行。

台北律師公會陸續清查李女經手帳目，又發現她侵占公款情事，並提出告訴。檢察官查出，李女涉嫌於2009年侵占台北律師公會830萬7068元、2010年侵占738萬4830元、2011年侵占784萬6979元、2012年侵占558萬4111元，共侵占2912萬2988元，再依業務侵占等罪起訴她。李女任職律師公會11年期間，共計侵占9000多萬元。

★未經判決確定，應推定為無罪。