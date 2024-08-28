民進黨今召開中常會，台南市立委中常委陳亭妃被問到有關日前捲入詐領助理費疑雲的台南市立委林宜瑾時表示，她不了解狀況；並再度強調自己是「賴系」，「『妃』常信賴，陳亭妃」。

林宜瑾這次案子爆發，是擔任市議員時期，陳亭妃今出席中常會前受訪表示，「我跟她沒有同期過，所以我真的不了解這個狀況」。

被問到會被引申到台南市長選舉等事；她說，大家想太多了，因為也有媒體報導原因是什麼了，大家真的不要想太多，司法就交給司法、勿枉勿縱，這比較重要，真的不要再過多揣測，就像賴主席（賴清德）所說，民進黨現在的重點是在於國家發展比較重要。

至於見到賴清德跟另一位台南市長競爭者立委、中常委林俊憲？會不會尷尬？她說，不會阿，賴主席到地方，大家都會陪同，媒體真的想太多，在台南不會有這個問題，起碼對陳亭妃沒有這個問題，「別人有沒有我不知道，我是沒有」，「我們都是信賴、「妃常信賴、陳亭妃」，我們都是賴系」。