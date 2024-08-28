新竹縣委外辦理捕蜂作業，每年都達上千件，專業人員全副武裝清除地棲型的虎頭蜂窩。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

每年8到11月氣候漸升溫，虎頭蜂活動頻繁，各地不時傳出遭虎頭蜂攻擊，甚至螫死人意外，新竹縣政府農業處委外辦理捕蜂作業，每年摘除的頭虎蜂窩都高達上千件，免除消防人員疲於奔命，也提醒民眾防蜂「四不四要」原則。

農業處長傅琦媺表示，虎頭蜂有7個品種，分樹棲型和地棲型，會侵入一般蜜蜂的蜂巢攻擊蜜蜂，破壞蜜蜂生態外，若受到人類侵擾，並會發動群攻，螫人頭、臉部等身體部位，因山區和平地都會有虎頭蜂，民眾在田地、果園、山區及草地等戶外活動時，應注意穿著長袖長褲，防止蜂螫。

以往民眾發現有虎頭蜂窩，都會打119請消防人員來摘除，新竹縣從2018年起委外辦理捕蜂作業，119接獲通報後以LINE群組轉知農業處及廠商前往處理，由專業人士全副武裝清除虎頭蜂窩，也避免缺乏裝備的消防人員疲於奔命。

傅琦媺指2018年首度辦理捕蜂作業執行355件，2019年破千達1252件，2020年1348件，辦理經費從142萬逐年增加到400萬元，今年執行數量預估2500件，到目前已執行1231件，保障縣民生命安全。

傅琦媺提醒民眾記得防蜂「四不四要」原則，「不要」進入草（樹）叢，避免進入蜂群領域，或踩到於地面築巢的蜂窩，「不要」使用香水或具特殊氣味的產品，避免吸引蜂隻靠近。

若遇巡守蜂或蜂群攻擊時，「不要」拿物件揮舞，避免虎頭蜂遭刺激而擴大攻擊；被蜂叮的傷口「不要」使用尿液等偏方緩解疼痛，應立即就醫。

另外，「要」穿著表面光滑及淺色的衣物，避免類似黑白相間、條紋款式的服裝而刺激虎頭蜂；「要」攜帶含有「DEET」成份的防蚊蟲產品，若用水性除蟲菊精成份的防蚊蟲產品無法發揮驅避效果。

若虎頭蜂在身旁打轉時，表示可能已進入蜂巢的警戒範圍，「要」保持鎮靜、緩慢安靜離

開；如果已遭到虎頭蜂攻擊，記得「要」保護頭、頸部，迅速向下風處或來程方向低身跑，離警戒範圍約50至100尺以上。