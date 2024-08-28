移民署28日舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，由內政部政務次長馬士元（前排左六）主持，與國內外學者專家共同宣示打擊人口販運，持續加強與各國打擊犯罪的網絡合作，提升跨國合作強度；前排左四為移民署長鐘景琨。（郭吉銓攝）

內政部移民署今天舉辦「防制人口販運國際工作坊」，民間團體在場外召開記者會強調，今年美國發布「人口販運議題報告（TIP report）」議題重點涵蓋多面向，建議台灣政府回應勞力剝削、強迫勞動議題，尤其是保障家事移工勞權、識別遠洋漁工強迫勞動、國際血汗學生勞力剝削，很遺憾本次工作坊大大偏離這些重點及「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判重點，完全不接地氣，呼籲政府正視上述議題，不要花大錢舉辦會議求心安。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔舉例，遠洋漁工遭強迫勞動，海上作業期間無法使用Wi-Fi通訊，銪富號10位印尼漁工遭船東惡意積欠薪資達15個月，就是一例，突顯政府立法強制漁船裝設Wi-Fi裝置的迫切性，也顯示遠洋漁工無法適用《勞動基準法》、《職業安全衛生法》與《職業災害勞工保護法》，船東欠薪也普遍不會受到制裁與處罰。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達說，國際勞工組織發出11項強迫勞動指標，幾乎每一項我國移工經常碰到，尤其移工負擔仲介費、買工費，造成嚴重剝削與強迫勞動，要求政府儘速使所有台灣僱主落實公平聘僱，讓移工不再需要負擔任何聘僱相關費用。

台灣國際勞工協會陳秀蓮批評，移工不能自由轉換雇主、家務移工沒有法令保障、外籍漁工勞動權益被剝削，經常時有所聞，人口販運工作坊從未針對在地議題進行具體回應及改善，只是每年「普渡」自己求心安而已，移工事務涉及多部會，要求行政院召開跨部會會議並邀集民團，終止人權剝削。

民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟成員周于萱則表示，美國近來與其他國家洽簽的貿易協議，都要求符合國際勞工組織訂定國際勞動基準，其中包含禁絕強迫勞動，而台美貿易的第二階段協商議題其中一項便是勞工，台灣本地的家事移工、遠洋漁工、產業移工、國際學生所面對的剝削處境，就發生在行政院眼前，是最該優先處理的問題。