桃園市大園區沙灘排球場位在長榮大園物流園區旁，為市內首座標準比賽級場地，主要為培訓選手使用，但該地位處國1甲高速公路延伸用地，工程預計2025年動工，屆時排球場也將拆除。國民黨籍市議員徐其萬說，民眾配合國家重大建設，也希望市府能夠善待當地民眾，另覓場地建置活動中心或是體育場館，讓民眾有地方能運動休憩。

桃園市政府體育局解釋，該場地為2019年啟用，用來辦理2019年全國運動會，平時多做為培訓選手使用。交通部高速公路局為因應經濟及航空客貨運之快速成長以及未來桃園航空城將帶來巨量之就業及居住人口，辦理國道1號甲線計畫，將國道1號及台61線快速公路相銜接建構更完備之區域路網。

桃園市大園區沙灘排球場位在長榮大園物流園區旁，為市內首座標準比賽級場地，主要為培訓選手使用，但該地位處國1甲高速公路延伸用地，工程預計2025年動工，屆時排球場也將拆除。國民黨籍市議員徐其萬說，民眾配合國家重大建設，也希望市府能夠善待當地民眾，另覓場地建置活動中心或是體育場館，讓民眾有地方能運動休憩。（廖姮玥攝）

桃園市大園區沙灘排球場位在長榮大園物流園區旁，為市內首座標準比賽級場地，主要為培訓選手使用，但該地位處國1甲高速公路延伸用地，工程預計2025年動工，屆時排球場也將拆除。國民黨籍市議員徐其萬說，民眾配合國家重大建設，也希望市府能夠善待當地民眾，另覓場地建置活動中心或是體育場館，讓民眾有地方能運動休憩。（廖姮玥攝）

體育局說，該計畫內桃園市沙灘排球場位於台61線起點處之預計工程範圍內，目前高公局刻正辦理該計畫之設計作業，預計2025年動工，經細部設計完成後確認沙灘排球場於國道1號甲線施作範圍，後續將配合該工程辦理拆除等相關作業。

徐其萬說，沙灘排球場位在海口里，該里為航空城徵收的區塊，現在國1甲延伸用地又會用到這裡，雖然還不清楚規畫範圍，但未來有可能徵收周遭土地，會盡力協助民眾爭取相關補助，也希望市府將來能在有效的空間內，建置國際級的比賽用地或在橋下空間建置活動中心，讓里民能有運動健身的場地，不能因為徵收土地就遺忘海口里民，不能因為建設徵用土地，就忘記民眾權益，應該要將民眾的權益放在第一位。