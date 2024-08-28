38歲女星茵芙(林盈甄)近年將重心放在八點檔，拍過《追分成功 起家》、《美麗人生》、《天之驕女》等作品。上月，她挑戰45天獨遊西班牙、葡萄牙、土耳其和希臘，順道分享以前過海關的陰影，曾被帶進小房間搜身、沒收手機等。

茵芙在社群分享過去一個人過海關的經驗，曾有太多陰影，尤其是大多數的歐美國家，對女性獨旅總有過多的想像，因此她曾被刁難，也進過小房間待了兩小時。

茵芙回憶，過去被海關犬認定有攜帶大量現金，便在她面前坐下，因此被海關帶進小房間搜身，「最後只搜出100元美金，我永遠記得女海關笑說怎麼這麼窮，然後班機還因此延誤很久才起飛。」

茵芙過去數次遭海關刁難。（茵芙臉書）

不僅如此，茵芙某次飛到加州時，手機甚至被沒收，她在小房間關了快兩個小時，一直被海關轟炸，問一大堆問題。最後，茵芙開YouTube頻道給海關看她工作的演出片段，才終於被放行。

歷經以上種種的不愉快，茵芙認為自己跟各國海關不對盤，所以在這次出國前，特地將45天的機票、住宿和旅遊計畫都印出來，做好萬全的準備。結果她過海關時，都沒被刁難，「一句話都沒問就放我走！！領行李時也是頭前幾個就出來了」，一切都順利到不可思議。