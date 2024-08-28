近日墾丁沙灘遭業者插滿陽傘占用爭議不斷，墾管處27日起前往白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，至今共拆除180頂陽傘、並開出9張罰單。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

近日墾丁沙灘遭業者插滿陽傘占用爭議不斷，墾管處27日起前往白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，至今共拆除180頂陽傘、並開出9張罰單。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

近日墾丁沙灘遭業者插滿陽傘占用爭議不斷，墾管處27日起前往白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，至今共拆除180頂陽傘、並開出9張罰單。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

近日墾丁沙灘遭業者插滿陽傘占用爭議不斷，墾管處27日起前往白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，至今共拆除180頂陽傘、並開出9張罰單，但墾管處強調，該180頂陽傘是合法承租的「定位傘」，因遭民眾誤解而先行拆除，但業者營業時仍可插傘，至於罰單部分是亂堆物品等違規事項，無關插陽傘。

墾管處指出，在墾丁沙灘有合法承租插陽傘的業者，習慣插「定位傘」來標定營運範圍與安全邊界，但因一直沒有拔除而遭民眾誤解是強占國土，據統計，這樣的定位傘南灣約有80頂、船帆石30頂、白砂70頂，而為避免誤會繼續延伸，在與業者溝通下，昨日在非營業時間將180頂定位傘全數拆除，待營業時再插上。

墾管處進一步表示，昨日下午持續巡查沙灘插傘狀況，白砂約有30頂、南灣約100頂、船帆石約20頂，全部都是正常使用，沒有違規及脫序占用的情形。

除巡查插傘狀況外，墾管處也出動機具清除南灣周邊堆置的物品，墾管處副處長陳俊山說，業者未依規定堆置物品、自行搭棚架，已違反「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，依據「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動契約書」違規扣點2點，並開罰1000元，截至今天已開出9張罰單。

陳俊山強調，墾管處將持續每天上下午輪班進行各遊憩沙灘的稽核檢查，積極巡查有無未承租卻插傘的業者、以及業者有無依規定放置物品，目前也正訂定沙灘占用相關罰則中，待法規程序完備公告後，將嚴格執法，以確保沙灘環境品質。