盡管今年上半台灣旅宿業住房率與平均房價雙雙下滑，但仍有國際飯店業者看好台灣發展前景，計畫來台營運。全球最佳酒店品牌嘉佩樂酒店及度假村 (Capella Hotels and Resorts，簡稱嘉佩樂)，宣布臺北嘉佩樂酒店將於2025年初正式開幕，並預告9月舉辦大型人才招募活動，預計招募150人。

嘉佩樂一向以其匠心獨具的顧客服務聞名，透過結合傳統、探索、個人特色、及創新驚喜等元素，提供令人難忘的非凡之旅。隨著台灣旅遊市場不斷升級與擴展，臺北嘉佩樂酒店亦將秉承此願景，為全球旅客提供無與倫比的入住體驗，在臺灣奢華旅遊市場中樹立全新標竿，成為引領市場趨勢的核心力量。

臺北嘉佩樂酒店座落於歷史悠久的敦化北路，這裡不僅擁有臺北市最美的林蔭大道，亦鄰近繁華的南京東路商圈和充滿文化氣息的民生社區，讓旅客在現代都市與歷史韻味的交融中，體驗臺灣豐富的在地文化。

嘉佩樂表示，通過嘉佩樂文旅官（Capella Culturists）細心規劃專屬遊程，為旅客打造深入文化、社區和傳統的沉浸式體驗，使旅客能夠真切感受當地的文化脈動。同時，結合地方特色與國際視野，透過雅緻奢華的當代設計與獨特的文化活動，為全球旅客帶來難以忘懷的入住體驗。只有當賓客在旅行中將其身心靈沉浸於當地文化、歷史及環境時，每個旅程才得以展現真正的生命力。

臺北嘉佩樂酒店將於9月19日至9月20日在松菸北向製菸廠西側，啟動精心策劃的人才招募活動，誠摯邀請具卓越服務理念與專業精神的業界精英加入，共同打造這座全新的城市地標。嘉佩樂提供

臺北嘉佩樂酒店即將於2025年初隆重開幕，計畫尋找充滿熱情與卓越服務精神的人才加入，將於9月19日至9月20日在松菸北向製菸廠西側，展開為期兩天的招募活動，開出近150個職缺，包括房務部、客務部（包含嘉佩樂文旅官）、餐飲部、工程部、安全部、財務部、人資部、業務部、SPA及健身中心等後勤單位，誠摯邀請具卓越服務理念與專業精神的業界精英加入，共同打造這座全新的城市地標。

嘉佩樂酒店及度假村旗下擁有位於新加坡、烏布、曼谷、河內、雪梨、上海、海南土福灣等地的多家奢華度假酒店。在未來幾年內，還將在臺北、京都、利雅德、南京、深圳、南韓等地陸續揭幕新的酒店。