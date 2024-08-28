地方推動潭子區大豐里丘逢甲公園改善。（李京昇攝）

台中市潭子區大豐里有座丘逢甲抗日紀念碑和涼亭，周邊有步道、草地，是地方休憩好去處，地方將其稱為丘逢甲公園。但公園20多年來未曾整建，地方爭取農田水利署、台中市政府養護工程處等單位推動活化改善，養工處28日指出，近日審查評估後，9月將再進場設置設施，預計1個月完工，讓民眾有更完善的公園。

抗日英雄丘逢甲曾居住在潭子區，其故居「柏莊」在大豐里一帶，後人為了紀念其事蹟，農田水利署台中管理處利用灌溉溝渠覆地，建置占地約百坪的紀念公園，2000年地方則在公園內興建丘逢甲抗日紀念碑及涼亭。

大豐社區發展協會理事長林清彬表示，丘逢甲公園年久失修，至少超過20多年沒有修繕，公園周邊的步道、座椅等設施都嚴重毀損，連一旁的花圃、樹林都長期沒有修剪。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國接獲陳情，今年2月起為地方爭取整建公園。楊瓊瓔說，丘逢甲公園具有歷史意義價值，且大豐里有7300多人居住，鄰近居民都會到公園休閒運動，因此她爭取相關單位協助重建改善。

潭子區公所公用及建設課長陳明輝表示，區公所目前已建置1.5公尺寬的人行步道，改善以往鋪石路面，方便地方長輩行走，還能直通一旁的大豐社區活動中心，水利署也有協助綠美化公園和油漆改善涼亭。

另外，地方居民也盼在公園增設運動設施，台中市府養護工程處山線工程隊長蔡榮峯表示，養工處評估審查後，將在9月初施工，預計9月底前完成，設施項目包括雙人上肢牽引器、雙人漫步機、雙人大轉輪，未來可供地方居民運動使用。