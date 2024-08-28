桃園市中壢青埔地區發展迅速，停車空間捉襟見肘已是常態，其中停十基地位於機場捷運A19站旁，鄰近桃園樂天棒球場還有複合型商場等，國民黨立委魯明哲歷經多年爭取，由桃園市政府規畫興建立體停車場，總經費7億元並獲中央補助2.8億元，預計今年底工程發包、2027年完工，屆時將可改善A19站區周邊停車位不足問題。

魯明哲指出，青埔地區發展越來越快，A19站周邊有停車場急迫需求，尤其假日有棒球賽時，球迷湧入非常難找停車位，鄰近的桃園市立美術館預計明年完工，周邊還有桃園會展中心及創新研發中心，也突顯停車場位置的重要性。

他也提到，機捷A19站屬於青埔地區精華地帶，停十基地位置非常優越，也建議桃園市政府預留可能的空間，未來可以用公私協力合作模式，讓這座停車塔也能擁有商業空間多角化經營，也可促進地方發展與繁榮。

市府交通局表示，目前桃園高鐵特定區公私停車場合計約40場，可提供1萬1500席汽車位及4200席機車停車位，觀察平均停車率約48％，尚符合區域停車供給。考量A19附近有環球購物中心、棒球場及亞矽創中心等，未來停車需求勢必大幅增加。

交通局也說，停十基地位於中壢區青芝段140地號，基地面積4380平方公尺，將採統包工程辦理招標，初步規畫地下、層地上1層立體停車場，可提供汽車300席停車位、機車250席停車位。工程經費概估約7億元，由中央前瞻計畫核定補助2.8億元，預計今年底前完成統包工程發包，暫定2027年中完工。目前規畫先建造地下3層、地上1層停車場，但會保留向上增築的柱頭，於工程推進中也會觀察亞矽創及周邊商業趨勢，上部增築結構將採BOT方式開發適性的多目標使用大樓。