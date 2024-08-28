台南的小吃美食頗富盛名，市府觀光旅遊局以「城市食力」為主題，推出「台南400城市食力-觀光美食博覽會」，展示大台南地區400年來的美食風華與未來展望。其中，打頭陣的「台南400城市食力-37區巡迴移動展」，特地以3D科技打造1輛移動式的展場宣傳車，28日由市長黃偉哲開箱後，將搭配各區的重點產業活動及農特產品，巡迴全市各區舉辦《藏飽美食市集》，讓民眾邊吃邊玩邊認識台南。

黃偉哲還說，儘管近日公布的2024米其林指南名單，台南再度槓龜，但台南的庶民美食，已經獲得廣大市民、遊客及老饕的肯定，未來將持續努力贏得評審青睞。

黃偉哲認為，一個城市的發展脈落，可以從在地飲食文化入門，飲食不僅是台灣最令人驕傲的代表文化之一，對台南人來說更有特殊意義及情感連結。台南400年來的飲食文化，不僅見證、創造了歷史，也融入於日常中。為推廣台南各區不同的特色美食，此次活動除靜態展覽外，還打造展場宣傳車穿梭台南各地訴說美食故事，結合在地特色產業活動及美食市集，讓民眾可以從食物的原產地，瞭解各地方特色及發展，從根源了解文化及家鄉的故事。

觀旅局長林國華表示，為呈現台南更多元的觀光價值，該局打造獨一無二的移動式展場宣傳車，以3D科技方式，讓民眾於專車室內空間身歷其境，五感體驗沈浸於台南山海美景中品嘗美食的魅力。

這輛宣傳車自9月1日起至12月28日的周末，將巡迴全市37個行政區，並配合各區重點產業活動及結合農特產，在現場設立《藏飽美食市集》；觀旅局還拍攝美食紀錄影片《食難忘‧憶台南》，在巡迴宣傳車的外車廂LED螢幕輪播，片中深度專訪台南7位名廚與飲食工作者，回味屬於台南專屬的記憶。

觀旅局還預告，「觀光美食博覽會」將從10月11日10月14日在大台南會展中心登場，呈現台南美食歷史脈絡及各大美食店家，並邀請各縣市與台南有淵源的店家共同策展。