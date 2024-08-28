一名綽號為林二狗的消防員，經常在社群平台分享溫暖故事，昨日他接到8旬老翁OHCA案件，趕到現場後他替老翁貼AED時問老翁妻子「還有要急救嗎？」婆婆不忍另一半受一堆病痛折磨，忍痛說「不了，讓他好好走吧」，場面讓林二狗難受，直呼這是世界上最難回答的問題，貼文也讓2.9萬人看得鼻酸。

林二狗昨（27）日於《Threads》指出，昨接到一個OHCA案件，他在85歲老翁的胸前貼AED（自動體外心臟電擊去顫器），一旁的學弟幫忙壓胸，他問老翁的妻子「婆婆，妳還有要急救嗎？」對方表示，「不了，讓他好好走吧。我老公身上一堆病痛，85歲夠了。」

婆婆說完就牽著老翁的手，然後瞬間淚崩，讓林二狗看了超級難受，表示每次碰到這種案件，都覺得是世界上最難回答的問題。

林二狗說，他們到場時看到婆婆有嘗試聽電話裡119人員做CPR，等到他們接手替老翁貼上AED，婆婆才真正下決心，但在這之前婆婆都很堅強、沒有流淚，「在那短短的幾分鐘內要做決定，真的很有勇氣」，他認為婆婆的眼淚或許不是難過，而是對老伴的祝福，終於不用再受病痛折磨。

貼文讓2.9萬人淚崩，網友看了林二狗的文章很有感觸，含淚表示「愛的真正意義，就是選擇讓對方解脫」，其中一名男網友也回憶，上月也被問到同問題，當時腦袋一片空白，回問救護人員「還有救嗎？」但他看心電圖已成一條直線，「當下過了不知道幾秒或幾分鐘，才口齒不清地說出我這輩子最難說出口的一句話『不…用…了。』」