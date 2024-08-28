「2024澎湖羽球國際交流及團隊移地訓練活動」於8月23日至26日熱鬧登場，希望透過高強度訓練、深度交流，提升台灣羽球選手的技術水平與競技能力，並促進城市間羽球文化交流。（澎湖縣國際觀光運動推廣協會提供／洪浩軒澎湖傳真）

「2024澎湖羽球國際交流及團隊移地訓練活動」於8月23日至26日熱鬧登場，吸引國內多個縣市頂尖羽球選手和教練團隊參加，更特別邀請來自馬來西亞、曾獲世界羽球男子單打第2名的王友福為選手們進行指導，希望透過高強度訓練、深度交流，提升台灣羽球選手的技術水平與競技能力，並促進城市間羽球文化交流。

「2024澎湖羽球國際交流及團隊移地訓練活動」除了邀請到高雄市立三民國中、屏東縣立中正國中、新北市立江翠國中、澎湖縣立文光國中等多所國中勁旅前來共襄盛舉，更找來馬來西亞教練王友福進行指導，訓練內容涵蓋技術提升、戰術訓練、體能訓練以及競技心理等方面，全面提升選手們的羽球實力。

馬公市長黃健忠表示，澎湖擁有得天獨厚的自然環境，非常適合運動訓練，希望在這次活動中，選手們能夠全力以赴，不僅提升自己的羽球技術，也能結交各地的新朋友，拓展視野。

澎湖縣國際觀光運動推廣協會理事長許竣瑋指出，活動除了緊湊的訓練和比賽，還安排多項豐富的文化體驗活動，讓選手們深入了解澎湖的風土人情和歷史文化，這些活動有助於選手們放鬆身心，也為他們提供更全面的文化交流機會。

許竣瑋說，希望通過此次活動經驗，未來有機會能夠邀請全台甚至其他國家羽球隊伍蒞臨澎湖共同競技，透過選手們國際舞台的實戰，為國家培育更多下一代的「李洋、王齊麟」奧運雙金，讓台灣在未來國際賽場上展現更多佳績。