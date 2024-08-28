民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案風波仍在延燒，北市府任內三大案也遭調查。國民黨台北市議員游淑慧表示，檢調不會放過重要的政治人物；她並透露，自己和前綠委高嘉瑜都曾接獲「柯文哲去陶朱隱園唱歌」的檢舉。

游淑慧昨在政論節目《關鍵時刻》表示，針對北士科案，檢廉近期開始約談經發局前官員作證，其實北士科案跟京華城案，檢調4、5月就已在跟北市府索取資料，閱卷完成接下來當然是約談人。

陶朱隱園。（資料照片）

游淑慧提到，民國95年郝龍斌剛被國民黨提名參選台北市長時，她有問過北市調查處的朋友，郝是不是要被監聽了，當時朋友就笑說「任何人有意參選都會被監聽」，雖然不知道是嚇唬她還是真的，但那時就知道重要的政治人物，檢調都不會放過，何況是柯文哲這種公開跟民進黨唱反調、還擔任過直轄市市長的人。

游淑慧爆料，曾聽過高嘉瑜公開問柯文哲，「你有沒有去過陶朱隱園唱歌？」游說這問題很敏感，因為她也有聽過相關檢舉。她後來問高嘉瑜為甚麼要問柯這題，高說是因為有別人告知。

游淑慧直言，如果柯文哲進出陶朱隱園的畫面被檢調拍到，那會非常震撼；她也說，桃園市前市長鄭文燦的案子是7年前的事，但看檢調的監聽譯文，就好像昨天才發生一樣的如實呈現，如果檢調要辦柯文哲的三大案，相信柯的政商關係一定會被揭露。

而對於北士科案，游淑慧認為，北市府少做了「重新估價」這件事，因為唯有重新估價，才能知道當年的價格被低估多少；她也提到，檢調約談的時任台北市地政局長張治祥，是柯文哲愛將中的愛將，柯還推薦給新竹市長高虹安擔任竹市府秘書長，此前高身陷都更爭議時，也是張出來捍衛竹市府。

針對京華城案，台北地檢署今（28）日再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。而威京集團在台北市打造了兩處地標建物，一處就是剛熄燈的京華城，另一處就是台北市信義區超級豪宅「陶朱隱園」。