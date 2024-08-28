陳水扁前總統被指控，在台北101前董事長陳敏薰買官案中，與妻子吳淑珍共同洗錢1000萬元，扁因案停審，但台北地方法院認為洗錢罪追訴時效10年，再加上停審及檢方追訴期等，從2006年至今，犯罪追訴時效已完成，2024年5月20判決免訴，檢上訴後，台灣高等法院撤銷發回北院。

高院認為，法院於被告因疾病不能到庭而裁定停止審判後，其原因消滅或因其他事由欲為終局判決前，若無事實上之困難，應使訴訟參與者有表達意見之機會，並透過到庭陳述意見或其他適當方式，踐履保障當事人聽審權之正當法律程序，北院認本件追訴權時效完成即逕為免訴判決，其踐行之訴訟程序難認妥適，故撤銷發回。

檢方起訴指控，扁在2004年1月間因收受龍潭購地案賄賂後，已與吳淑珍共同為隱匿、掩飾重大不法所得而為洗錢犯行，故已預見吳淑珍為避免本次收受之1000萬元資金來源遭發覺，仍容任吳淑珍買官案的洗錢之犯行，而吳淑珍也將所收受之1000萬元支票轉請知情之友人。

1000萬元再於2006年1月25日併同帳戶內其他非本案犯罪所得資金，轉為6筆共計1740萬元之定期存款，而就收受陳敏薰賄賂之重大犯罪所得財物接續實行洗錢行為，檢方指控扁涉犯修正前洗錢防制法第11條第1項之掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢罪嫌。

台北地院認為，扁涉犯洗錢罪，法定刑為5年以下有期徒刑之罪，依修正前刑法第80條第1項第2款規定，其追訴權時效為10年，他因疾病不能到庭停止審判而停止追訴權時效進行，持續所達上開追訴權時效期間之4分之1，即2年6月此外，檢方查期間行使追訴權，共計4年7日，2015年5月13日裁定停止審判，為審判期間行使追訴權，共計3月18日。

本案追訴權時效應自被告犯罪行為終了日即2006年1月25日起計算本案追訴權時效期間10年、因審判不能進行而停止期間2年6月，合計12年6月；再加計檢察官行使追訴權期間4年7日、北院行使追訴權期間3月18日，共計16年9月25日，犯罪之追訴權時效已完成。

北院指出，陳水扁雖因疾病未能到庭，然其被訴之罪追訴權時效既已完成，他被訴之犯罪，依法應為免訴之判決，爰不經言詞辯論，逕為免訴之諭知，檢上訴後，高院撤銷。

★未經判決確定，應推定為無罪。