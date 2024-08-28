黃文星在民視8點檔《愛的榮耀》劇中飾演「黃冠廷」，他不僅和秘書李又汝偷來暗去，還讓正宮王瞳和小三李又汝同時懷孕，成為眾人圍攻的對象，被封為「高級渣男」。黃文星笑稱：「齊人之福無福消受，成了落水狗」。

為了讓劇情更具爆發力，劇組特別設計了一場「全員打爆黃文星」的戲碼。黃文星靈機一動，提議加入摔角元素，讓打戲變得更豐富有趣。對手演員王瞳、曾子益、宮美樂紛紛響應，將摔角WWE的經典招式融入其中，宮美樂甚至把黃文星公主抱，讓這場戲充滿了喜感與爆發力。黃文星說雖然被打得很慘，也將戲劇張力放到最大，但能和大家一起玩得很開心，覺得很值得。

宮美樂很心疼王瞳被老公背判。（民視提供）

黃文星（沙發上）被眾人爆打。（民視提供）

王瞳透露近期拍攝她發現先生黃文星背叛她，自己引薦的秘書就是小三，每場戲她都哭好哭滿，她也不忘讚賞黃文星被打趴的那場戲很敬業，2人對戲也很有默契。劇中飾演王瞳弟弟的曾子益透露，現在只要有打戲，他跟黃文星就會加很多摔角的元素在裡面，「這樣觀眾可以看到眼睛發亮，而不是只有賞巴掌而已，也能看到創新的動作戲。」