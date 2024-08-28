由4位現職牙醫組成的日本覆面系團體GReeeeN，今年4月宣布以新團名「GRe4N BOYZ」再出發，今（28日）也宣布將帶著最新日本國內巡演來到台灣與歌迷見面。這次的巡演內容有別於一般的演唱會，加入了沈浸式劇場元素，就是要呈現最棒的演出給台灣歌迷。是他們成軍22年首次在台獻唱，讓歌迷開心不已。成員們也向台灣歌迷喊話：「一定要來現場聽我們唱歌喔！」

「GRe4N BOYZ」由HIDE、navi、92、SOH 4位好友組成，皆畢業於牙醫學系，並成功通過國家考試成為執業牙醫。為了不影響本職工作與個人生活，他們選擇隱藏身分，以覆面系音樂團體的方式活躍於日本歌壇。2017年根據成員的故事改編而成的電影《唱吧！奇蹟！》，由菅田將暉、松坂桃李、成田凌與橫濱流星飾演4位成員，透過大銀幕讓觀眾得以窺探他們的神秘背景。

GRe4N BOYZ以爽朗真摯的歌聲唱出青春、友情、愛情和生活等方面的共鳴，作品受到不同世代聽眾的喜愛，擁有多首熱門歌曲，還與《航海王ONE PIECE》合作，為官方的「ONE PIECE LIVE ATTRACTION『PHANTOM』」活動提供閉幕曲〈PHANTOM ～約定～〉、登上NHK紅白歌合戰舞台等，成績傲人。其中〈奇蹟〉一曲，至今仍保持著日本國內單曲下載次數最多的金氏世界紀錄，成為家喻戶曉的金曲之一。

「GRe4N BOYZ Immersive Live Theater 2024 “The CUBE” 〜擴散向某處的巨大聲音〜」台北場將於11月23日（六）於新莊Zepp New Taipei開唱。票價分為4200元、3800元、3600元、3200元、2800元、1600元等。本場門票將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，9月9日（一）～10日（二）將開放抽選登記，9月20日（五）中午公開抽選結果，若抽選後仍有票券，則統一於10月4日（五）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。更多詳情請鎖定主辦單位官方臉書及IG專頁。