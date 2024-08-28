新竹市救護車緊急救護出勤空跑次數比例達23.63％，時代力量市議員林彥甫指出，空跑造成消防人力、救護資源浪費，要求派遣救護車確認救護資訊，並落實收費規定；對此，市府回應，竹市空跑率屬正常，其他縣市都會區也介於20到25％間，且空跑率與收費無關。

市議員林彥甫指出，根據「112年度新竹市總決算審核報告」，竹市救護車緊急救護出勤空跑次數在該年有5319件，比例高23. 63％，救護車緊急救護出勤空跑造成消防人力、救護資源浪費。

林彥甫，但過去3年沒有收取任何費用，僅有2018年之前有收過6次的600元基本費，要求消防局在派遣救護車前應確認好救護資訊，並落實收費規定，不能用複雜的行政程序阻擋基層開單。同時，各分隊的第2台救護車一定要確認是緊急救護才能出勤，讓消防自主訓練能回歸常態化。

對此，新竹市消防局回應，救護車空跑率與是否收費並無關係，竹市救護車空跑率約23％，其他縣市都會區空跑率介於20-25％之間，竹市空跑率屬於正常狀況。空跑主要原因可分為「拒絕送醫」及「未發現當事人空跑」。

消防局指出，熱心民眾報案、救護車到場後，當事人可能會拒絕就醫，或當事人已離開現場等狀況。約有4成救護車案件屬於車禍，現場常有輕傷狀況，但消防局基於安全考量及確保市民權益保障，仍以派遣救護車到場為原則，但當事人常會拒送或自行離開現場。

消防局說明，為降低未送醫案件數及比例，消防局已持續利用各種場合、活動加強宣導民眾正確使用救護車時機，119執勤員於受理民眾救護報案時，皆有加強詢問過濾，確實了解案情並確認地理位址，必要時回撥電話查證，並於接獲可能濫用救護資源案件時說明收費規定，以減少空跑次數。

消防局強調，消防局開單機制，是由執勤同仁回報後再由業務科進行製單舉發，並非由執勤同仁直接開單，消防局如遇救護同仁回報顯有濫用救護車情形時，業務科即會視符合要件予以開立收費單，並不會有所謂「阻擋同仁開單」的情形。