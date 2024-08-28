台灣去年嚴重缺蛋，推升蛋價狂漲，如今雞蛋供應已恢復正常，但物價早已回不去，早餐店加蛋還是要15~20元。有民眾在PTT上發文稱，日本沖繩好市多（Costco）的雞蛋售價非常便宜，雞蛋20顆只要198日圓，換算成新台幣約44元，引發網友討論。

原PO分享沖繩好市多本月24日開幕時的情況，從他分享的雞蛋價格來看，盒裝雞蛋20顆只要198日圓，換算成新台幣後，平均每顆雞蛋才2元多，他感嘆，台灣家裡附近的早餐店加蛋還要15元，「以前別人說日本物價比台灣低，我都以為在誇大或打嘴砲，直到剛剛看到這張圖才相信。」

原PO好奇台灣的蛋價發生了什麼問題，其他網友紛紛表示，「台灣很多店家漲價後，就回不去了」、「重點是日本的雞蛋全部都是生食等級」、「日本車價房價物價都比台灣便宜，薪資中位數還比我們高」、「台灣好市多30顆雞蛋賣319元」、「台灣好市多真的該考慮從日本進口算了，再加一段航程就送到基隆港」。

但也有網友認為，「新開的店要衝人氣買氣，不然誰要辦會員卡」、「便宜到誇張，剛開幕的行銷手法」。

外界高度關注蛋價，台北市蛋商公會理事長林天來今（28日）表示，目前雞蛋供需穩定，本周雞蛋不漲價，產地價每斤31.5元、批發價41元。