HYUNDAI汽車作為全球新能源領導品牌，除了以E-GMP模組化平台為基礎發展出IONIQ車系外，28日首度在台曝光全新大改款KONA Electric，總代理南陽實業一口氣引進EV450-A、EV450-B、EV450-C共3個車型，售價分別為139.9、149.9、154.9萬元。

南陽實業表示，全新大改款KONA Electric以其大小適中的車身尺碼、高品質高剛性的造車工藝、次世代參數化外觀設計等全新技術和便利功能，不僅提供消費者安全舒適的駕駛體驗，亦將，持續鞏固現代汽車在電動車方面的領導地位，今年KONA Electric車系銷售目標200台。

KONA Electric打破傳統由內燃機到電動車的開發過程，改以電動車為中心「EV-first」設計理念，整體充分展現未來主義。大改款KONA採用獨特設計語彙，使用參數化元素增添未來感， Pixels 無縫地平線LED日行燈和尾燈增添了獨特的魅力，亮眼的外觀顏色進一步強調了 KONA 的次世代未來感設計。

全新大改款KONA Electric搭載雙12.3吋數位座艙儀錶、全新EV專屬介面（支援繁體中文）。（南陽實業提供）

內裝沿襲IONIQ車系，KONA Electric將線傳排檔移至方向盤後方，中央採開放式設計，以創造更大、更寬敞舒適的車室空間。全新大改款KONA Electric搭載雙12.3吋數位座艙儀錶、全新EV專屬介面（支援繁體中文）、SBW旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL單踏板駕駛模式、Qi無線充電座、V2L車內及車外供電系統，提供最新世代的智能配備。

全車系標配HYUNDAI SmartSense Level 2主動安全輔助系統。（南陽實業提供）

KONA Electric開發第二排全平坦地板，提升乘客舒適度與載貨空間，中央扶手採開放式居家空間設計，並配備一鍵式旋轉開放置杯架，功能性強化，創造更廣泛的生活形式。在安全方面，全車系標配HYUNDAI SmartSense Level 2主動安全輔助系統，包含SCC智慧定速控制系統、LFA車道跟隨輔助系統、LKA車道維持輔助系統、FCA前方主動煞停輔助系統、BVM盲區影像輔助系統、SVM環景影像輔助系統等近20項先進安全科技，確保道路上最高水平的安全與便利性。

V2L車內及車外供電系統。（南陽實業提供）

大改款KONA Electric繼承HYUNDAI集團最強的電能架構，結合IONIQ車系創意空間、創新設計與安全科技，重新詮釋B-SUV級距電動車。即日起正式接單，預計11月起開放顧客交車，自9月6日起於全台HYUNDAI展示中心展開巡展。