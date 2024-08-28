大巨蛋引爆演唱會經濟，寬宏藝術（6596）證實台語天后江蕙復出，將於10月唱進台北大巨蛋國慶晚會，激勵今（28）日早盤一度飆漲逾8％、衝上77元，隨後高檔震盪，終場上漲4.8％、收74.2元，創波段新高。

市場傳出，周杰倫、張惠妹等天王天后都有可能登上大巨蛋開演唱會，其中周杰倫唱年底、張惠妹有可能唱跨年檔。

江蕙2015年封麥之前，寬宏一直負責天后的演唱會籌畫執行，27日代江蕙發出聲明指出，很榮幸受邀10月國家慶典，讓二姐有機會重拾麥克風，希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量，相關演出將委由寬宏藝術籌劃執行。

未來江蕙會不會重拾麥克風，投入商演引爆演唱會經濟，寬宏表示，有機會當然會促成，但目前尚無規劃仍待觀察。

台北大巨蛋已通過消安基金會驗證審查，未來可舉辦非體育賽事活動，目前傳出預計10月5日由國慶晚會打頭陣，江蕙將復出開唱，此外，周杰倫、張惠妹等天王天后都有可能登上大巨蛋開演唱會，其中周杰倫唱年底、張惠妹有可能唱跨年檔。市場樂觀預期，將引爆演唱會經濟。