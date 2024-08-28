會計師執業近2年來，遭到處分確定的案件及人數攀升，最常見受到懲戒的態樣包括協助企業逃漏稅、資本額簽證疏失、出具專家意見書疏失，而財報查核缺失的主要項目則有銷貨收入、預付款項、函證、存貨等會計項目。

社團法人中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣省會計師公會、以及高雄市會計師公會聯合舉辦「113年度紀律暨職業道德研討會」，27日由三個單位的紀律委員會主任委員詹湧銘、劉嘉松和張學志共同主持，邀請金融監督管理委員會證券期貨局組長林秀美主講「違反會計師法及懲戒案例解析」、財政部高雄國稅局 長翁培祐主講「會計師代理所得稅事務違失案例常見缺失解析及應注意事項」、財政部南區國稅局長李雅晶主講「近期稅務代理重大違失態樣及移付懲戒作業介紹」、高雄市政府經濟發展局科員李嘉銘主講「公司登記與資本額簽證常見違 失案例解析及應注意事項」。

金管會證期局組長林秀美指出，根據會計師法第61條，（一）有犯罪行為受刑之宣告確定，依其罪名足認有損會計師信譽、（二）逃漏或幫助、教唆他人逃漏稅捐，經稅捐稽徵機關處分有案，情節重大、（三）對財務報告或營利事業所得稅相關申報之簽證發生錯誤或疏漏，情節重大、（四）違反其他有關法令，受有行政處分，情節重大，足以影響會計師信譽、（五）違背會計師公會章程之規定，情節重大、以及（六）其他違反本法規定，情節重大。

林秀美表示，最近3年的懲戒案件和人數有增加的現象，2021年只有2件、4人，2022年增至5件、10人，2023年也有5件、9人，懲戒除了有12萬到120萬罰鍰、警告、申誡、停止執行業務2個月到2年之外，最嚴重的，將被• 除名並無法再回復會計師資格。如有違反證券交易法情事，處分除了警告、停止2年內辦理公開發行公司簽證業務，最嚴重的是撤銷簽證的核准。

她說，根據相關違失案例，受到懲戒的態樣包括協助企業逃漏稅、資本額簽證疏失、出具專家意見書疏失，而財報查核缺失的主要項目則有銷貨收入、預付款項、函證、存貨等會計項目。

財政部高雄國稅局長翁培祐表示，會計師代理所得稅事務違失最常見的案例包括（一）未申請適用租稅協定而溢繳之國外稅額，不得扣抵、（二）外銷未取得外匯收入者，不得列支特別交際應酬費、（三）購置房地並撤除重建，舊屋購價與撤除費用應列為新建房屋成本、（四）公司資金貸予他人，應依規定設算利息收入或調減利息支出、（五）各種法規所科處之罰鍰不得列為費用或損失、（六）營利事業取得或支付經銷獎勵金，應列進貨或銷貨折讓、（七）進、出口之成本與費用應核實認列，以免遭處罰、（八）應付款項逾請求權時效，應轉列其他收。

財政部南區國稅局局長李雅晶說明近期稅務代理重大違失態樣，則有稅務代理業者不法侵占稅款、不動產交易所得歸屬年度錯誤、短漏報房地合一稅。利用拆解交易規避貨物稅、以及逾限未送交會計師簽證報告書等。