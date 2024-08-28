「U Café醫護應援運動」27日前往花蓮慈濟醫院請醫護喝咖啡、加油打氣，院長室顧問、感染症專家王立信（右）也擁抱愛滋病感染者，輕聲地對他說「醫師會把你當朋友一樣關心、真誠的幫助你。」（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會透過聯合品牌「讓ｉ發聲」，以國際醫學共識「U=U；Undetectable（測不到病毒）= Untransmittable（不具傳染力）」，展開「U Café醫護應援運動」，昨前往花蓮慈濟醫院請醫護喝咖啡、加油打氣，為友善醫病關係加溫。

U café名稱源自國際醫學共識「U=U；「U=U；Undetectable（測不到病毒）= Untransmittable（不具傳染力）」，主要是要讓更多人知道，愛滋病毒感染者透過藥物穩定控制病毒量至測不到的程度（病毒量小於200 copies／mL），即不會透過性行為傳染給他人。。

「U Café醫護應援運動」5月曾巡迴北、中、南23間民眾高度信賴的醫院後，昨天也前往花蓮慈濟醫院，為東部醫護加油打氣，慈院院長林欣榮也特別拿杯咖啡道感恩，並寫下「U=U，加油！」，院長室顧問、感染症專家王立信則擁抱愛滋病感染者，輕聲地對他說「醫師會把你當朋友一樣關心、真誠的幫助你。」

王立信表示，慈院很榮幸成為全台灣第24四家響應U Café醫護應援運動醫療院所，讓照護愛滋病患醫護人員的努力得到重視，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會、台灣露德協會等這麼多民間團體相挺，醫護人員一定會好好照顧愛滋病患。

他也希望所有愛滋病患都能來到醫院檢查，得到有效治療，呼籲民眾應注意生活習慣，包括避免共用針頭、安全性行為，保護好自己，讓醫護人員更不用擔心。

愛滋病個案管理師吳藝文表示，身為個管師，家人也會擔心自己會不會因常常接觸感染者而被感染，其實日常生活中的接觸，如握手、擁抱、一起吃飯等活動都不會受到感染。

據台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會與台灣露德協會「2023 年感染者生活品質調查」顯示，32.5％的感染者曾被以「防護設備不足應付」為由拒診；愛滋病感染者小黑希望能藉此次活動，降低民眾對穩定治療無感染力者的憂慮，「U=U只要天天一顆藥就不會感染其他人！」