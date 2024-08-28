台1線高架三重區重安街上方日前遭拖板車嚴重撞擊受損，為加速進行搶修作業，新北市養工處將於8月31日晚間10時至隔日上午6時，全線封閉台1線中山高架橋往台北市方向車道，進行橋面板修復灌漿作業。

本月20日清晨6時許，1輛載運大型鋼樑的聯結車行經台1線高架橋三重區重安街上方時，因超載及疑似超速，導致載運的鋼樑翻覆，造成隔音護欄遭撞擊破損約15公尺，雖經工務單位搶修後，當天即恢復單線通行，但完全修復預估需到10月初才能完工。

養工處長鄭立輝表示，修復工程將在31日晚間10時進行混凝土澆置作業，為了避免路過車輛震動影響施工品質，施工當晚至隔日上午6時，台1線高架往台北市方向將全線封閉，往忠孝橋方向需提前於中華路匝道下橋，改由集美街、新興路及中正南路通行。

此外，事故路段下方三重區集美街至中正南路之間的重安街平面道路仍持續全線封閉。養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，請用路人提前或依照指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引以確保行車安全，造成不便敬請見諒。