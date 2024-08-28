明星夫妻檔李易和六月（本名：蔡君茹）2011年結婚，育有1子1女，今年5月傳出兩人婚姻觸礁，已經進入分居狀態，六月當時回應「生活照舊」，身分證上配偶欄的名字沒改。不過今(28日)媒體報導，今年5月李易過生日的影片流出，可見六月不在他身邊，李易甚至自曝有喜歡的女生，對此六月也回應了。

李易過去曾演出電視劇《牽手》、《世間情》，而六月的代表作則是《逆女》、《愛回來》，兩人相差7歲、是姐弟戀，13年前戀情開花結果。據《壹蘋新聞網》報導，最近有讀者提供一段影片，可見李易被一群女生朋友環繞，他還不斷表示自己不該喝醉，因為有喜歡的對象，「她不希望我喝醉」。

李易和六月育有1子1女。（圖／中時資料照）

對此，李易證實是今年5月去小琉球旅行的影片，說的只是胡言亂語。而六月經紀人回應本報表示：「小易（李易）沒有女友，小易喝醉愛亂講話，夫妻間也都知道，配偶欄還是李先生。」經紀人和六月一起看到爆料影片時，還大笑說：「認真？」

李易及六月2011年結婚。（圖／中時資料照）

李易和六月當年閃婚，先前傳出婚變疑雲，李易當時澄清有時跟朋友聚會結束時間太晚會睡在台北的工作室，雙方就是像老夫老妻一樣互相尊重，各過各的。而六月發文說，因為孩子大了有自己選擇的意願，「爸爸媽媽也只能帶他們分開行動」，家庭狀況無異狀，而且她是念舊的人。日前李易又發文，寫下：「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」，似乎對婚姻生活多有感概。

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