截至周三亞洲下午時段，現貨黃金跌約0.7%，每盎司來到約2507.6美元。此前金價於8月20日創下2531.60美元的歷史新高。

美國黃金期貨目前約下跌0.4%，來到約2542.8美元。

目前美元指數上漲約0.3%，並且削弱外匯持有者對黃金的吸引力。

OANDA亞太區資深市場分析師Kelvin Wong表示，市場似乎正在等待催化劑，點燃價格突破牛市的2532美元水準。

他說，黃金的短期趨勢仍然強勁，有可能再創下新高。而長期來看，金價可能面臨2585美元至2595美元區區間的阻力。

市場正在等待周五即將公布的美國個人消費支出(PCE)數據，這也是聯準會首選的通膨指標。

交易員已經消化了聯準會九月的寬鬆政策，預期降息25基點的可能性為67%，降息50基點的可能性約為33%。

而無收益的黃金，往往在低利環境更具有吸引力。

周二一份數據顯示，美國八月消費者信心升至近六個月新高，但美國人開始對勞動市場變得更加焦慮。

週二公佈的數據顯示，七月中國內地經由香港進口的黃金淨額，較上月增長約17%，這是自三月以來的首次增長。

在其它金屬方面，現貨白銀、鉑金、鈀金都出現下跌。