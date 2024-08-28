林襄跳啦啦隊應援闖出名號，演藝事業蒸蒸日上；不僅推出日版寫真集《薫-Kaoru-》登上排行榜冠軍，也成為各大綜藝節目力邀對象。不過近來透露因為某重要節日，被全家人完全忽視，讓她難過到躺在床上痛哭，更自嘲是「家裡被遺忘的女兒」。

林襄近來上節目《11點熱吵店》，當集談論主題為「在家中竟如透明人的存在」，她表示在家中排行老大，下面有兩個妹妹；18歲生日那天，原本以為家人會幫她慶祝成年禮吃大餐，沒想到竟然沒人記得，讓她忍不住抱怨：「訊息也沒傳，然後連說也沒說，我們就明明住在一起有見到面，他們就直接忘記，所以那天晚上我就在家裡，直接落淚躺在床上哭。」不過她表示由於比較窩囊，也未跟家人反映此事。

林襄被質疑是否個性比較古怪，導致被雙親常常忽略。（圖／11點熱吵店YT）

林襄接著透露父母喜歡全家人相聚用餐的感覺，不過吃好料聚會時，卻都無視她，而是帶著兩個妹妹就前往用餐，被主持人沈玉琳問道：「是不是你個性比較古怪？」她表示可能與「自己比較不會吵，比較乖」有關聯。對於被主持人Melody追問：「是不是處女座？處女座就是比較難相處」，林襄雖承認是此星座，但也為此反駁：「我就是很Peace，只是不會撒嬌而已，不會講好聽話，我們就是好好做人，就是好好做自己就好，沒有要搞一些小動作小心機」。

林襄自嘲是「家裡被遺忘的女兒」。（圖／11點熱吵店YT）

不過隨著年齡漸長，情況似乎沒有改善，林襄表示即便提早告知會回家，全家人仍不會為了難得相聚吃大餐，反倒是選擇吃「外送」，讓她忍不住抱怨：「外送還是我點的，就是我會付錢，或者是我還要當主揪說，這個禮拜天要回家，有沒有要一起吃飯什麼的」，不免感概：「我爸媽他們出去吃飯或出去玩，他們都不會找我了，我已經是『家裡被遺忘的女兒』，在家裡已經沒有存在感」，還爆料雙親只有在新聞上看到「林襄」兩個字，才會想起來這是自己女兒。