42歲女星曾莞婷過去在鄉土劇八點檔中把壞女人演得維妙維肖，亮眼的外型和名模般身材，讓觀眾印象深刻，有「台劇女神」稱號。單身許久的她，一直以來感情狀態備受外界關注。今（28）日曾莞婷無預警曬出一張「男友視角」照，用神秘語氣透露1事，掀起大批粉絲瘋猜內幕。

曾莞婷經常在社群紀錄生活點滴，與粉絲們互動。今日她在平台Threads發文，羞喊：「有些事情也是時候該公開了」，照片中可見她身穿牛仔吊帶裙搭配可愛小熊包包，坐在椅子上閉眼微笑，由上而下的拍攝視角，幸福表情全被拍下。神秘掌鏡者伸出手，作勢捧起曾莞婷絕美臉蛋，藉此形成一張曖昧「男友視角」照。

曾莞婷突曬男友視角照，掀起網友討論猜測。（圖/ 翻攝自曾莞婷 Threads）

短短12字貼文曝光後，引發大批粉絲吃瓜，留言猜測：「談戀愛了」、「懷孕了」、「三個月了嗎」、「脫單了是嗎？」、「恭喜脫單」、「大家都不知道是什麼事，都一致刷恭喜，我看漏了什麼？」，不過也有人推測可能是要公開新作品，掀起討論。

曾莞婷曾在採訪中自曝情路坎坷，過去談過5段被劈腿的戀愛。她也分享感情觀，自認不是戀愛腦，但就是容易心軟，「當對象沒辦法給予我安全感的時候，我就會馬上下船，我也有能力可以照顧自己，沒有在怕」，透露目前會以開放式的態度去面對所有的新感情。