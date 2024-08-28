從開水龍頭、沖馬桶到日常洗漱，人類很難脫離沒有水的生活。但你有想過日常廢水的處理過程，會產生巨大的碳足跡嗎？許多國家抽水與處理水資源所需的能約，佔所有溫室氣體排放量約5%，與航空業造成的碳排量差不多。

一般來說，居民在使用完水資源後，沖走的廢水會流至汙水處理廠，但為了實現水資源淨零，保加利亞的庫布拉托沃發電廠則是選擇把市民的廢水引至廠內處理。在處理的過程中，除了會產生二氧化碳外，同時還會產生甲烷、氧化亞氮等，這時便可透過熱電聯產來捕獲溫室氣體，防止它們四散到大氣中，同時又可變成再生能源進行二次使用。

通常，廢水處理廠的產量可滿足自身需求的50%至60%，但因著庫布拉托沃發電廠的處理，每年能產生約24,000兆瓦時的電力和熱能，足以每年為2,300個家庭供電，能夠滿足100%以上的需求，也能夠每年減少約70,000噸二氧化碳排放量。

威立雅集團技術總監斯坦尼斯拉夫受訪時表示，除了庫布拉托沃工廠外，他們同時啟用了另一座新工廠，能夠將庫布拉托沃工廠的沼氣產量提高10%至15%，並安裝光伏發電系統，期望能以此為連鎖效應，帶動周遭工廠一同實現能源自給自足。