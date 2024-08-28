屏東縣27歲柯姓男子在台3線大馬路旁經營賭場，以桌遊休閒館掛羊頭賣狗肉，供客玩天九牌、妞妞等博弈，警方27日逮獲88名賭客及現金315餘萬元。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣27歲柯姓男子，在九如鄉的台3線大馬路旁經營賭場行徑囂張，以桌遊休閒館掛羊頭賣狗肉，供客玩天九牌、妞妞等博弈，警方27日前往掃蕩，當場逮獲柯男、88名賭客以及現金315餘萬元，賭客年齡30至80歲不等，來自高屏一帶，警方動用2輛大巴士將人全數帶回訊問，訊後全依賭博罪嫌送辦。

據了解，該家桌遊休閒館位在九如鄉九如路段，也就是台3線大馬路旁，營業約1個月，賭客除有本地人外，還有人從高雄過去賭，賭客以1比1的倍率籌碼換取現金。

屏東縣27歲柯姓男子在台3線大馬路旁經營賭場，以桌遊休閒館掛羊頭賣狗肉，供客玩天九牌、妞妞等博弈，警方27日逮獲88名賭客及現金315餘萬元。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣27歲柯姓男子在台3線大馬路旁經營賭場，以桌遊休閒館掛羊頭賣狗肉，供客玩天九牌、妞妞等博弈，警方27日逮獲88名賭客及現金315餘萬元。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

里港警分局表示，警方一共帶回27歲柯姓現場負責人及賭客共89人，並通知黃姓屋主到案，現場查扣天九牌、骰子及撲克牌等賭具，這些都是俗稱「天九牌」、「妞妞」等方式賭博財物，此外還查扣現金315萬8700元整、籌碼80萬1690元及點鈔機、賭具等證物，全案依賭博罪移送屏東地方檢察署偵辦。

警方表示，由於南台灣接連發生社會注目重大凶殺案件，起因疑與博奕桌遊利益有關，里港警分局為避免少數桌遊店以合法掩護非法，並衍生後續可能治安事件，因此27日下午主動出擊，針對轄區博奕桌遊店進行臨檢掃蕩。

★未經判決確定，應推定為無罪。