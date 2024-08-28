民眾黨主席柯文哲爭議纏身，又被爆出以4300萬現金購買鄰近立院的濟南大樓3樓商辦，民眾黨立院黨團主任陳智菡28日表示，商辦購置是考量黨務發展。民進黨台北市議員林延鳳批評，民眾黨若沒有透過正規黨務機制，討論相關購屋事宜與使用計畫，且沒有支持或授權柯以自己名義買房，就只是把黨拖下水當遮羞布。

林延鳳痛批，民眾黨至今不公布相關補助款相關金流或證據，發言不僅是為圓謊，更是邏輯死亡，柯用自己名義，以高昂的價格買下尚有1年租期的辦公室，根本不是為民眾黨發展規畫，而是將補助款挪為私用。

她質疑，民眾黨從未公布濟南商辦，甚至未規畫該辦公室作為黨務使用，若柯買房是為黨務發展，民眾黨過往可有透過正規黨務機制，討論相關購屋事宜與使用計畫？民眾黨可有支持或授權柯文哲以自己名義買房？

林延鳳炮轟，若無，柯文哲就是東窗事發後才把黨拖下水「當遮羞布」，也坐實外界對民眾黨「1人政黨」、「黨庫通私庫」的質疑，更證明柯文哲不論是在黨或者在競辦，經費支配方面的影響力絕對高過政黨任何人。