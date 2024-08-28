墾丁旅遊話題延燒，墾管處27日起前往白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，至今共拆除180頂陽傘、並開出9張罰單。對於墾丁觀光，交通部代理部長陳彥伯也認為確實有需改善處，已要求觀光署盡速邀集相關單位探討精進方案，希望朝「自清、自律」2大方向努力，盼能再次推廣墾丁觀光。

陳彥伯今表示，他也認為有要改善的地方，交通部內部已開相關會議，要求觀光署盡速邀集風景區管理處、國家公園、地方政府、屏東在地觀光協會、產業聯盟等單位，共同探討精進方案。

陳彥伯指出，改善墾丁觀光希望朝「自清、自律」2大方向來努力，重建國人對墾丁旅遊的信心，盼透過一系列的自清活動，讓為人詬病的價格合理性、價格標示、清潔程度等，要讓大家改觀；接著是由相關聯盟和觀光協會及民宿業者等，聯合行銷觀光地區的優質旅程，讓國人到墾丁的觀光體驗「食宿遊購行」都有嶄新體驗，吸引國人到墾丁旅遊，體驗熱情和美景，再次推廣墾丁觀光。

此外，針對觀光署公布今年上半年旅館業及民宿的整體客房住用率，皆較去年同期下降。陳彥伯表示，目前為止來台觀光旅遊人數，還有努力空間，目前希望透過觀光署，無論國內旅遊景點的整備行銷、國外旅客的招攬，都能再加把勁，繼續朝原定目標努力。