中市南區91歲林姓老翁住院多日恢復後返家，有事騎電動車出門，返回卻發現雙腿無力爬不上4樓住處，求助鄰居未果，只好報案求援。「我有練過！」員警到場了解後，義不容辭揹起45公斤重老翁，腳步穩健爬樓梯上樓；另名員警從後方防護，平安將老翁送回住處，讓老翁夫妻感激不已。

台中市第三警分局健康派出所警員顏肇陞、黃思華21日中午巡邏時，獲報復興路二段的公寓社區有1對老夫妻求助。2人到場了解，發現91歲林姓老翁住院復原返家後，騎電動車出門洗頭，但返家赫然發現腿力已退化，無法爬樓梯回到位在公寓4樓住處。

林妻老邁也無法獨力攙扶丈夫上樓，老夫妻原本要求助鄰居，但適逢中午用餐時間，找不到人幫忙，苦惱不已只好報警求助。

「我有練過！」顏警得知林翁體重45公斤，徵得林妻同意，義不容辭地揹老翁上樓，他步伐穩健，讓老翁沿路都很安心；黃警則緊隨在後防護，兩人合作將老翁平安送回家，顏也證明絕非誇下海口，讓老夫妻感激在心。

警方表示，對長輩面臨的困境感同身受，提醒民眾家中若有年邁長輩，應保持電話聯繫，或委請里長及鄰居多加關懷，協助注意關心動向；此外，也可善用政府長照資源，解決居家長照需求。