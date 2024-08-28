科技媒體《The Information》於周二（28 日）引述消息人士報導，ChatGPT開發商OpenAI 的神秘計畫「草莓」（Strawberry）預計將於今年秋天推出。「草莓」計畫主要提升 OpenAI 模型的推理能力，強化其處理複雜科學和數學問題的能力，使大型模型不僅可以產生解答，更能預先規劃，獨立且穩健地瀏覽網路，進行OpenAI 所定義的「深度研究」。

草莓計畫的前身是「Q-star」演算法模型，此模型具備解決科學與數學難題的能力。由於數學是生成式 AI 發展的根基，AI 模型若具備數學能力，將大幅提升其推理能力，甚至能自行解決前所未見的數學問題或主動找出並處理問題，媲美人類智慧，這正是當前大型語言模型所欠缺的。

OpenAI未來發展的關鍵指標之一，取決於其正在研發且代號為「Orion」的最新旗艦大模型表現，此模型將以去年初推出的旗艦大模型GPT-4為基礎，並進行重要的優化。

消息來源指出，OpenAI 正運用更大型的「草莓」AI工具，來為 Orion 平台生成訓練數據。此類由 AI 生成的訓練數據又稱為「合成資料」，有助於 OpenAI提升取得高品質數據的能力。

路透先前報導，草莓計畫的目標是強化人工智慧模型的反應能力，使其更接近人類的思考方式，回應內容不僅限於回答問題，更進一步預測詢問者的後續提問，並主動提供相關回覆。此舉有望將聊天機器人的應對能力提升至接近人類水平。