「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與小她3歲的班艾佛列克（小班、Ben Affleck）2021年世紀復合，並於隔年閃婚。未料在兩人結婚兩周年前夕，翹臀珍主動向法院訴請離婚，原因眾說紛紜。最近女方朋友受訪，開噴小班私下個性幼稚、喜怒無常，讓翹臀珍在這段婚姻裡很辛苦，帶他像帶小孩一樣。

據《PEOPLE》雜誌報導，一位不願具名和翹臀珍友好的消息來源表示，翹臀珍過去花了很多心力照顧小班和維持這段婚姻，「她花了很多時間確保小班開心並讓他擁有需要的一切」，也稱：「她照顧他的方式像孩子一樣」，既使朋友私下常提醒翹臀珍，但她當時似乎聽不進去，只對朋友說：「對一切都非常感激」。

翹臀珍友人指控小班情緒喜怒無常。（圖／達志影像）

友人說翹臀珍和小班從本質上就是截然不同的人，小班個性內向，喜歡待在家裡，而翹臀珍是家中的老大，善於社交和照顧人，所以就算朋友提醒她不需要為另一半的情緒負責，翹臀珍仍一頭熱。朋友更指私下的小班會為一些小事糾結一整天，「他沒意識到自己的壞情緒會對周遭的人帶來什麼影響，跟這種消極的人在一起很難得到快樂」。

有別於先前常被拍到被榨乾的表情，小班近日終於被拍到在街上面露微笑。（圖／達志影像）

此外，有報導指出，小班傳出有望離婚後，立即搭上美國政治人物小羅勃甘迺迪的女兒凱薩琳，兩人從今年春天就開始約會，女方小了小班16歲。對此，小班的經紀人否認，表示：「這些都沒有事實根據，我甚至不確定他們是否認識」。