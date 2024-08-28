日本向來為台灣人偏愛旅遊地，日本觀光局統計，2024年至今已有逾300萬人次台灣旅客訪日，交通部觀光署的出境旅客數據亦顯示，2023年入境日本的台灣旅客占全年出國人數逾半數，在匯率、台日友好等因素加持下，日本成為疫後台灣人出國旅遊必訪第一國家。

而星野集團身為日本知名連鎖飯店集團，旗下包括豪華享受的「虹夕諾雅」、溫泉旅館「界」、親子度假村「RISONARE」、都市觀光飯店「OMO」、自由青旅「BEB」等5個連鎖系列品牌，提供逾60個旅遊目的地及不同在地旅遊體驗，為訪日旅客心中的夢想清單。

AsiaYo此次上架星野集團旗下全品牌飯店，從奢華飯店到親子度假村、溫泉旅館、青年旅宿，均能一站式滿足旅客對星野集團的各種需求，無論是東京、北海道等日本重點旅遊城市，或青森等近郊深度旅遊景點，均能深刻體驗日本在地特色及文化。

AsiaYo指出，「OMO」為星野集團旗下較親民品牌，鄰近各大城市及車站、交通便利。而耳熟能詳的「虹夕諾雅」品牌，在台灣開幕以來永遠都是一房難求，訂單都是排到隔年。此次提供多種日本不同區域及風格的虹夕諾雅飯店，讓入住不再是神話。

AsiaYo表示，不同於其他訂房網，使用AsiaYo訂房無需加收任何海外手續費或附加費用，站上顯示的價格即是最終售價，並可使用站上新客會員折扣或折扣碼、特約銀行刷卡優惠等，還能搭配LINE旅遊與Shopback等不定期的加碼返利回饋。